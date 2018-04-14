Лавров: Скрипалей отравили химикатом BZ «нероссийского происхождения»

Продолжение Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о деле Скрипаля. «У нас нет сомнений, что Портон-Даун (британская лаборатория) идентифицировала вещество. <…> Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – говорится в сообщении

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили токсичным химикатом BZ. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров со ссылкой на информацию швейцарского центра, который анализировал пробы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырёх суток», — сказал Лавров.

Он добавил, что вещество разрабатывалось в странах НАТО, в частности США и Великобритании. В СССР и России разработок химиката BZ не осуществлялось.

Кроме того, экспертиза подтвердила наличие в образцах небольшого количества нервно-паралитического вещества A234. По словам Лаврова, высокая концентрация яда привела бы к летальному исходу отравленных.

Ранее эксперты ОЗХО определили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое имело высокую чистоту. В докладе не упоминается название вещества. По словам Лаврова, в расследовании ОЗХО не упоминается химикат BZ.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца. В начале апреля они оба пошли на поправку, а позже Юлию Скрипаль выписали из больницы.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Москва отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств.