США предупредили о повторном ударе по Сирии в случае новых химатак

Президент США Дональд Трамп предупредил о готовности нанести повторный ракетный удар по Сирии в случае, если правительство Башара Асада снова применит там химическое оружие. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постпред США Никки Хейли.

Хейли отметила, что США шесть раз выступила за дипломатическое решение сирийского вопроса, предлагая резолюцию Совбеза ООН, однако Россия ее отклоняла. В связи с этим США и их союзники, Франция и Великобритания, нанесли удар по Сирии, чтобы предотвратить будущие химатаки.

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс поддержала Хейли в том, что Россия препятствовала решению «сирийского вопроса». «Мы столкнулись с множеством нарушений без чувства вины, сожаления, ответственности. Это позорная запись в истории, наполненная отрицанием, обманом и дезинформацией», — заявила Пирс.

В свою очередь постпред России Василий Небензя назвал удар по Сирии актом хулиганства и агрессии США и их союзников. «Мы уже привыкли, что при реализации своих сомнительных геополитических установок страны-агрессоры заведомо во всех грехах обвиняют режим Асада. В последнее время появилась мода сваливать ответственность на Россию, которая, в их изложении, не может сдержать диктатора», — считает Небензя.

Он отметил, что страны, нанесшие авиаудары, могут за сутки остановить конфликт в Сирии, для чего им нужно «лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу с законной властью собственного народа».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Всего было выпущено более ста ракет, десятки из них были сбиты сирийскими системами ПРО. В результате ракетных ударов пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.