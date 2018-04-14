Минсельхоз объяснил рост дохода министра Ткачева в 37 раз подарком от матери
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев задекларировал 548,3 млн рублей, пишет РБК. Еще год назад его считали самым «бедным» членом кабинета министров, поскольку его доход составлял 5,6 млн рублей.
Вместе с доходами супруги его доход составляет 586,5 млн рублей, что в 37,5 превышает его семейный заработок в прошлом году. Доход «возник в связи с выплатой дивидендов по ценным бумагам, полученным в 2017 году в дар от матери в связи с ее болезнью», — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
По подсчетам РБК, благодаря декларациям Ткачева и еще одного чиновника, вице-премьера Александра Хлопонина (вместе с супругой он увеличил заработок в 270 раз до 2,9 млрд рублей), доходы членов правительства увеличились в два раза. Если не учитывать доходы Ткачева и Хлопонина, то члены кабмина и их семьи заработали меньше, чем в 2016 году. Тогда их совокупный доход составлял 2,4 млрд рублей.
При этом зарплаты россиян в прошлом году выросли на 7,2%, а совокупный доход с учетом зарплат, пенсий, социальных выплат и т.д. — на 2,4%. Так, средний доход на душу населения составил 31,5 тысячу рублей в месяц, средняя зарплата — 39 тысяч рублей, а средняя пенсия — 13,3 тысяч рублей.