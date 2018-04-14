Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в Сирии. Она не получила необходимого количества голосов, пишет РИА Новости.

За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Боливия, против выступили восемь стран, включая США, Великобританию и Францию. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались.

Для принятия резолюции необходимо девять голосов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сегодня печальный день для мира: «Хотелось бы верить, что мы не увидим дня хуже», — так он отреагировал на итоги голосования.

В распространенном проекте резолюции Россия осудила авиаудар США и союзников по Сирии и обвинила их в нарушении международного права и устава ООН. В документе также отмечалось, что операция была проведена в тот момент, когда в Сирию прибыла команда Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для выявления использования химоружия в сирийском городе Дума.

Ранее во время заседания Совбеза ООН постпред США Никки Хейли заявила, что президент Дональд Трамп готов нанести повторный удар по объектам в Сирии в случае, если там будут зафиксированы новые химатаки.