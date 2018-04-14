Собчак поддержала Гудкова как кандидата от оппозиции на пост мэра Москвы

Бывший кандидат в президенты и телеведущая Ксения Собчак поддержала выдвижение в качестве единого кандидата от оппозции на пост мэра Москвы экс-депутата Дмитрия Гудкова.

«Дмитрий Гудков выставил свою кандидатуру более года назад. Он провел блистательную, наряду с «Яблоком», кампанию муниципальных депутатов в Москве, показав, какая большая поддержка есть у этих людей, он сумел мобилизовать свой электорат, подтянуть огромное количество соратников. Достойный человек оппозиционных взглядов», — приводит «Коммерсант» слова Собчак.

Она добавила, что на будущих выборах выиграет действующий мэр Москвы Сергей Собянин, однако сторонники оппозиции могут объединиться и показать, что их много.

Напомним, выборы мэра пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Новый мэр столицы будет избран сроком на пять лет. Среди потенциальных кандидатов — действующий мэр города Сергей Собянин, политик Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и другие.