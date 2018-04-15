Минтранс объявил о разработке ответных мер на американские санкции

Министерство транспорта России прорабатывает ответные меры в отношении США в сфере транспорта, но пока не готово их озвучить. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов, передает ТАСС.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал Соколов.

13 апреля руководители фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ называется «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соедиенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект предусматривает запрет на работу в нескольких отраслях с компаниями, где как минимум 25% в капитале принадлежит США, организациям из американской юрисдикции или из юрисдикций других государств, которые поддерживают санкции. Ограничения касаются атомной отрасли, авиастроительной и ракетно-двигательной промышленности.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. В санкционный «список олигархов» попали Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Олег Дерипаска.