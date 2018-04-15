Швейцарская лаборатория прокомментировала заявление Лаврова о веществе BZ

Заключение британской лаборатории Портон-Даун о том, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», «не подлежит сомнению». Об этом говорится в сообщении Швейцарской химической лаборатории в Шпице, которую ранее упомянул глава МИД России Сергей Лавров в заявлении об отравлении Скрипалей газом BZ.

«Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун (британская лаборатория) идентифицировала вещество. <…> Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – говорится в сообщении.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на информацию швейцарского центра заявил, что Скрипалей отравили химикатом BZ, который не производится в России. По его словам, об этом свидетельствуют данные швейцарских специалистов, а рецептура газа была у стран НАТО. «BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя, психо-токсический эффект достигается через 30–60 минут и длится до четырех суток», — сказал Лавров.

Ранее эксперты ОЗХО определили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом, которое имело высокую чистоту. В докладе не упоминается название вещества. По словам Лаврова, в расследовании ОЗХО не упоминается химикат BZ.

Напомним, 4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери. Их госпитализировали в критическом состоянии, но, по оценкам врачей, состояние Юлии было чуть лучше, чем у ее отца. В начале апреля они оба пошли на поправку, а позже Юлию Скрипаль выписали из больницы.

По версии следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в СССР. Великобритания возложила ответственность за случившееся на Россию. Москва отрицает все обвинения, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательств.