Facebook вдвое увеличил траты на безопасность Цукерберга

Соцсеть Facebook в 2017 году потратила на обеспечение безопасности и оплату поездок своего руководителя Марка Цукерберга 9 миллионов долларов, что почти на 50% больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал CNN.

В 2016 году аналогичные расходы составляли 5,8 миллиона долларов. Всего с 2015 года компания потратила на безопасность Цукерберга около 20 миллионов долларов.

Эти расходы предполагают оплату, в частности, топлива, услуг экипажа и питания, а также службы безопасности и системы безопасности в резиденциях Цукерберга.

В компании отметили, что такие траты на программу безопасности — это ответ на «угрозы, которые возникают напрямую вследствие занимаемых им [Цукербергом] позиций основателя, председателя директоров и гендиректора» Facebook.

CNN отмечает, что подобные траты, связанные с гендиректорами компаний, не являются редкой практикой. В частности, Apple оплачивает перелеты на частном самолете Тима Кука. Соответствующие расходы компании составили в прошлом году 317 тысяч долларов.