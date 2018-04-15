«Нелюбовь» Звягинцева получила премию «Золотая арка»

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» победил в четырех категориях международной кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка», церемония вручения которая состоялась в Москве. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Фильм Звягинцева получил награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и лучшее музыкальное решение.

Премию «Золотая арка» в номинации «Лучший сценарий» разделили российский фильм «Аритмия» (сценаристы — Наталья Мещанинова и Борис Хлебников), а также венгерская картина-номинант «Оскара» «О теле и духе» (сценарист — Ильдико Иньеди).

Лучшим актером стал выходец из Румынии Богдан Думитраке за роль в французско-румынском фильме Константина Попеску «Поророка». Лучшей актрисой была признана Дарья Жовнер за роль в киноленте «Теснота» Кантемира Балагова.

Премия присуждается за достижения в области кино лучшим авторам фильмов, созданных в странах Восточной Европы и Западной Азии. Она была учреждена весной текущего года.

Ранее «Нелюбовь» была номинирована на премию «Оскар» и «Золотой глобус», однако осталась без наград. В марте 2018 года картине присудили французскую кинопремию «Сезар».