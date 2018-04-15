Местные жители перекрыли проезд к полигону «Ядрово». 10 участников акции задержали

Протестующие против работы мусорного полигона «Ядрово» жители подмосковного Волоколамска перекрыли подъезд к полигону. Задержано около 10 человек, сообщает Интерфакс.

Дегазация с точки зрения власти выглядит ровно как удаление людей с полигона твёрдых нетрудовых доходов «Ядрово». pic.twitter.com/UZTlEqnmau — Denis Kunaev (@d_kunaev) April 15, 2018

По словам местных жителей, несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

Как рассказала «Новой газете» активистка, присутствующая у подъезда к «Ядрово», там сейчас находится около ста человек.

Между тем, на «закрытый» пустоболом Воробьевым полигон «Ядрово» сейчас не едут мусоровозы.



Потому что люди вышли, а не Воробьев приказал.



А Воробьев приказал разогнать людей. Потому что может. pic.twitter.com/Aryth0oNlv — Denis Kunaev (@d_kunaev) April 15, 2018

«Полиции даже больше, чем протестующих», — рассказал еще один активист.

Накануне у памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе прошел первый митинг против работы полигона бытовых отходов «Ядрово», а спустя несколько часов непосредственно у въезда на полигон собрался второй митинг. По данным организаторов, пришло около 500 человек.

Напомним, в последние месяцы в Волоколамске проходят акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов. К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились местные жители, среди которых много детей.