Новая газета

Местные жители перекрыли проезд к полигону «Ядрово». 10 участников акции задержали

Общество

Анастасия Торопкорреспондент

 

Протестующие против работы мусорного полигона «Ядрово» жители подмосковного Волоколамска перекрыли подъезд к полигону. Задержано около 10 человек, сообщает Интерфакс.

По словам местных жителей, несмотря на все заверения властей, мусоровозы продолжают заезжать на территорию полигона.

Как рассказала «Новой газете» активистка, присутствующая у подъезда к «Ядрово», там сейчас находится около ста человек. 

«Полиции даже больше, чем протестующих», — рассказал еще один активист.

Накануне у памятника героям-саперам на Волоколамском шоссе прошел первый митинг против работы полигона бытовых отходов «Ядрово», а спустя несколько часов непосредственно у въезда на полигон собрался второй митинг. По данным организаторов, пришло около 500 человек.

Напомним, в последние месяцы в Волоколамске проходят акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов. К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились местные жители, среди которых много детей.

Теги:
мусор, волоколамск , ядрово
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