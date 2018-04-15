Асад оценил затраты на восстановление сирийской экономики в 400 миллиардов долларов

На встрече с российской делегацией президент Сирии Башар Асад аявил, что на восстановление экономики Сирии потребуется 400 миллиардов долларов. Об этом рассказал Дмитрий Саблин, возглавлявший группу встречавшихся с Асадом депутатов, сообщает РИА Новости. Российская делегация прибыла с визитом в Сирию еще 11 апреля.

«Президент Сирии особо обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом», — сказал Саблин.

Для того, чтобы восстановить инфраструктуру страны, по словам Асада, потребуется 10–15 лет, добавил Саблин.

Как рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, присутствующая на встрече, у Асада был «абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение».

Депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк, побывавший на встрече, рассказал, что Асад «высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров».

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Всего было выпущено более ста ракет, десятки из них были сбиты сирийскими системами ПРО. В результате ракетных ударов пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.