В центре Москвы эвакуировали жилой дом из-за угрозы обрушения соседнего здания

В московском жилом доме в Пушкаревом переулке началась эвакуация из-за угрозы обрушения соседнего здания. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, речь идет о пятиэтажном жилом доме. Соседнее здание находится на реконструкции, и по нему пошла трещина, отметил собеседник агентства.

Происшествию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.

Осведомленный источник Интерфакса рассказал, что по адресу Пушкарев переулок, 12 произошло обрушение строительных конструкций в реконструируемом здании. Из соседнего дома эвакуировано около 20 человек.

Позже источник Интерфакса рассказал, что идет эвакуация жителей жилых домов по Пушкареву переулку. Также проводится эвакуация жильцов из домой 9 и 11 по Большому Сергиевскому переулку. Зона отторжения расширена от Пушкарева переулка до Сретенки.

Число эвакуированных превышает 60 человек, среди них есть дети, отметил собеседник агентства. По его словам, они временно размещены в филиале театра им. Маяковского.