«Коммерсант»: США предупредили Россию о подготовке новых санкций

США уведомили российские власти о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой сирийского президента Башара Асада. Об этом узнал «Коммерсант».

Соответствующее письмо было направлено несколько дней назад послом США в России Джоном Хантсманом в российский МИД, сообщает газета.

В посольстве США в России на просьбу издания прокомментировать новые санкции, о которых говорится в письме Хантсмана, пока не ответили.

О том, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на поддержку Москвой режима Башара Асада в своем аккаунте в твиттере также сообщил эксперт Atlantic Council, бывший советник санкционного бюро Минфина США Брайан О`Тул. По его словам, такая формулировка содержится в материалах для прессы, подготовленных для брифинга в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта России прорабатывает ответные меры в отношении США в сфере транспорта, но пока не готово их озвучить.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. В санкционный «список олигархов» попали Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Олег Дерипаска.