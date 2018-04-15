Сервис Opera VPN объявил о закрытии

Сервис Opera VPN, позволявший обойти блокировки, объявил о прекращении работы с 30 апреля, сообщается на сайте сервиса. Причины этого решения не названы.

Пользователям Opera Gold — премиального пакета Opera VPN — предложена годовая подписка на сервис SurfEasy. Другим пользователям Opera VPN предоставляется 80%-ая скидка на SurfEasy; им необходимо обновить Opera VPN до последней версии.

После сообщения о блокировке Telegram в России Opera VPN возглавил топ популярных запросов в российском App Store, писал TJ.

Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. С иском в суд обратился Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции.

С 1 ноября в России действует закон, согласно которому анонимайзеры и VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки Роскомнадзора, запрещены на территории России. РБК в феврале писал, что ни один сервис закон пока не исполняет.