Серебренников получил «Золотую Маску» за постановку «Чаадского»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, получил театральную премию «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере», сообщается на странице фестиваля в фейсбуке.

Награду за него получал продюсер спектакля Павел Каплевич.

«Хочу выразить благодарность, что мы все так поддерживаем Кирилла и хочу выразить уверенность, что справедливость восторжествует. Кирилл, мы с тобой», — сказал он.

Коллективу театра «Гоголь-центр» под руководством Кирилла Серебренникова была присуждена спецпремия жюри с формулировкой: «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».

Серебренников вместе с Аллой Демидовой номинировался на «Золотую маску» за еще одну работу — спектакль «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре».

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Премию за лучшую режиссуру в категории «Драма. Работа режиссера» получил Юрий Бутусов за работу над спектаклем «Дядя Ваня», поставленный в Театра им. Ленсовета в Санкт-Петербурге. В начале марта Бутусов уволился с поста художественного руководителя театра, пояснив, что директор театра и комитет по культуре Санкт-Петербурга «блокировали» все его инициативы и требования на посту худрука.

Получая премию, Бутусов призвал освободить Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии».

«Я присоединяюсь к словам в поддержку наших товарищей которых, к сожалению, нет сегодня с нами. Около года Алексей Малобродский сидит в СИЗО. В этом есть особая изощренность, на мой взгляд. Уважаемые судьи, от которых зависят какие-то решения, отпустите Алексея домой», — сказал режиссер.

Напомним, что в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский –единственный из фигурантов дела, который находится под арестом в СИЗО. Малобродского обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие утверждает, что он причастен к хищению бюджетных денег, выделенных на проект «Платформа» и спектакль «Сон в летнюю ночь» Кирилла Серебренникова.