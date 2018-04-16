«Ъ»: владельцы «Зимней вишни» узнали о проблемах с противопожарной системой в ТЦ 2 года назад

Владельцы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» еще два года назад узнали о неисправности системы пожарной безопасности в ТЦ, однако не выделили средства на ее ремонт. На приведения системы пожаротушения в надлежащее состояние было необходимо выделить 7 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседника, близкого к расследованию уголовного дела о пожаре.

Как рассказал источник издания, директор компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, который в данный момент находится под арестом в рамках расследования, в июле 2016 года заключил договор по обслуживанию системы пожарной сигнализации с гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», являющейся собственником центра. При этом самой установкой и монтажом системы в 2013 году занималась другая компания — ООО «Альфа», которая обслуживала ее до лета 2016 года.

После смены компании, обслуживающей противопожарную систему, была проведена проверка, которая выявила многочисленные недостатки, допущенные еще при установке оборудования, его несоответствие нормативной документации, ГОСТам и СНИПам, рассказал собеседник «Коммерсанта». По его словам, Полозиненко сообщил гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, что на приведения системы пожаротушения в надлежащее состояние было необходимо получить 7 миллионов рублей. На это собственник денег не выделил, поэтому в дальнейшем работа свелась к «латанию дыр» в здании, добавил собеседник. По его словам, все выявленные нарушения фиксировали в специальном журнале и устраняли в течение трех часов, как следует из записей. Собственника об этом оповещали каждый раз. Последнюю запись в журнале сделали 19 марта, а пожар произошел 25 марта.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что из-за нарушений при монтировании оборудования в момент пожара оно могло работать не в полной мере. По его словам, пути подачи воды в систему пожаротушения были установлены около парковки и зимой замерзали. По меньшей мере однажды во время ремонта здания строители использовали систему пожаротушения для набора воды, что запрещено правилами.

«Не исключено, что во время пожара сказались те обстоятельства, что система была установлена с нарушением правил и использовалась не по назначению», — отмечает «Коммерсант».

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе встречи с родственниками погибших при пожаре заявил, что «следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок пожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе „Зимняя вишня“».

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Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».