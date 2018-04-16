Минздрав предложил блокировать сайты за пропаганду ВИЧ-диссидентства

Минздрав опубликует для общественного обсуждения законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду ВИЧ-диссидентства. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта. Сайты, на которых будут опубликованы подобные данные, включат в реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Документ подготовлен ведомством в рамках плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2020 года (план утвержден правительством России в апреле 2017 года).

«Восприятие молодым поколением информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и препятствующей формированию у населения навыков ответственного отношения к своему здоровью, может привести к ложному пониманию, что ВИЧ-инфекции нет», – говорится в пояснительной записке, пишет «Коммерсант».

Согласно закону о запрещенных интернет-ресурсах, их владелец в течение суток с момента получения от провайдера уведомления о включении в реестр обязан удалить с сайта требуемую информацию. В случае бездействия владельца доступ к ресурсу блокируют. Минздрав предлагает внести поправки в федеральный закон «О СМИ», добавив в него запрет на пропаганду ВИЧ-диссидентства. При этом за распространение этих призывов физических лиц будут наказывать штрафом в 2–3 тысячи рублей, чиновников — в 5–10 тысяч рублей, а юридических лиц — в 20–50 тысяч.

Минздрав напоминает, что обеспечение пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией (АРВТ) позволяет не только увеличить продолжительность жизни, но и является одним из самых эффективных средств предупреждения распространения инфекции.

В начале апреля в Иркутске умерла четырехмесячная девочка, мать которой не верит в ВИЧ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.