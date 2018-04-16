Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев уволил четырех замов

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев уволил своих заместителей, сообщает Интерфакс со ссылкой на областную администрацию.

«Постов лишились четыре зама: Валерий Цой — зам по вопросам здравоохранения, Алексей Кожевин — по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елена Жидкова — по агропромышленному комплексу и Дмитрий Кудряшова — по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу», — сказал собеседник агентства.

В начале апреля Цивилев заявил, что он намерен строить свою работу на основе той команды, которая есть. «Это достойные люди. Если будет не хватать компетенций, то пригласим специалистов из других регионов на какой-то короткий срок», — сказал Цивилев.

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1 апреля Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева, покинувшего пост из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В видеообращении к жителям города он сообщил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».

Сейчас Тулеев возглавляет Совет народных депутатов Кемеровской области.