WSJ: Трамп рассматривал варианты удара по объектам России и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп перед атакой в Сирии рассматривал возможность нанесения ударов по российским объектам ПВО в стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

По информации издания, варианты операции Трампу предложил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Наиболее консервативный сценарий предполагал удары по объектам, связанным, как предполагается, с производством химического оружия. Второй вариант предусматривал бомбардировку командных пунктов сирийских правительственных сил и объектов, где может идти разработка химического оружия. Третий — самый радикальный — удары по российской ПВО с целью, как сообщили собеседники издания, «подрыва военной мощи» режима президента Башара Асада.

Сам президент США, по данным WSJ, предложил советникам еще один вариант — возможность нанесения ударов по иранским и российским объектам. Мэттис был против, опасаясь ответа на такие действия.

В итоге Трамп одобрил «гибридный план», согласно которому более 100 ракет нанесли удары по трем целям в Сирии, но целями были выбраны не только объекты по производству химического оружия, но и места его разработки.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных. Всего было выпущено более ста ракет, десятки из них были сбиты сирийскими системами ПРО. В результате ракетных ударов пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно.