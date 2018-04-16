Красноярский суд приговорил активистку к двум годам условно за изображения в закрытом альбоме «ВКонтакте»

Советский районный суд Красноярска приговорил к двум годам лишения свободы условно гражданскую активистку Оксану Походун за разжигание ненависти в социальных сетях из-за изображений, которые, по версии защиты, у нее находились в закрытом альбоме во «ВКонтакте». Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы Агора Владимир Васин.

Активистку признали виновной в возбуждении ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ).

«Для ранее не судимой, положительно характеризующейся медсестры государственный обвинитель запросил реальное лишение свободы фактически за хранение картинок на своей личной странице в социальной сети „ВКонтакте“, ссылаясь на повышенную общественную опасность преступления и личность подсудимой», — рассказал адвокат Васин.

По версии следствия, Оксана Походун на созданной под псевдонимом еще в 2012 году странице во «ВКонтакте» с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту России Владимиру Путину.

Адвокат уверен, что уголовное преследование Походун связано с ее гражданской активностью. Оксана Походун утверждает, что спорные изображения находились у нее в закрытом альбоме во «ВКонтакте» и доступ к ним имела только она.