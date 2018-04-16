МЧС: в половине проверенных после пожара в «Зимней вишне» ТЦ нашли нарушения

МЧС России после пожара в торговом развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове нашло нарушения требований пожарной безопасности у 50% проверенных объектов с массовым пребыванием людей. Об этом заявил главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев, сообщает ТАСС.

«На 19 тысячах объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований», — сказал он.

Кроме этого, 400 ТЦ и другие объекты с массовым пребыванием людей эксплуатируются без разрешения, выявило МЧС.

Еникеев добавил, что спасатели требуют приостановить работу 111 ТРЦ и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности. Уже приостановлена работа 40 ТРЦ.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».