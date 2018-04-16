Роскомнадзор начал блокировать Telegram

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России, сообщается на сайте ведомства.

«Информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — говорится в сообщении.

В течение дня Роскомнадзор направит запрос в магазины приложений App Store и Google Play с требованием удалить приложение мессенджера, сообщил Интерфаксу глава ведомства Александр Жаров.

«Сколько займет процесс блокировки? Займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — сообщил он.

Доступ будет ограничен к интернет-версии, веб-клиенту и приложению Telegram.

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Напомним, 13 апреля Таганский районный суд Москвы принял решение заблокировать Telegram на территории России. В реестр запрещенных сайтов внесены веб-адреса web.telegram.org и t.me, которые используются мессенджером.

С иском в суд обратился Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции.