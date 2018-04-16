Водители ГБУ «Автомобильные дороги» объявили голодовку из-за плохих условий труда

Водители ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» объявили голодовку из-за плохих условий труда. Об этом «Новой газете» сообщил водитель Алексей Лашечкин.

Он рассказал, что в общежитии водители «Автомобильных дорог» живут с клопами и тараканами. Кроме того, сотрудникам не хватает горячей воды, чтобы помыться после рабочей смены: «Человек 15 моется, а все остальные 200 ходят грязными». Водитель добавил, что можно получить штраф на три тысячи рублей, если помыть машину теплой водой.

«В январе начался снегопад и нас обязали работать сутками. Нам заплатили за работу в этом месяце меньше, чем когда мы работали не сутками, — продолжает Лашечкин. К нам отношение скотское, мы для начальства хуже баранов. Когда мы заявили о своих правах, они удивились и спросили: «О каких правах?»

После того как Лашечкин и еще трое водителей написали коллективную жалобу в прокуратуру, им практически в два раза сократили зарплату и пересадили работать на разбитых машинах, а в общежитии отключили воду.

В связи с этим водители «Автомобильных дорог» объявили бессрочную голодовку. Как пишет муниципальный депутат округа Краносельский Илья Яшин, они требуют восстановление нарушенных прав и соблюдения трудового кодекса, выплаты причитающихся компенсаций, организации комплексной трудовой инспекции в ГБУ и отставки руководителя организации Александра Орешкина.

ГБУ «Автомобильные дороги» подчиняется департаменту ЖКХ Москвы. Оно отвечает за комплексное обслуживание городских дорог и ремонт асфальта. В зимнее время в обязанности входит вывоз снега. На данный момент автопарк насчитывает более пяти тысяч единиц дорожной коммунальной техники.