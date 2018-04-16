Из московского музея украли барокамеру для тренировки космонавтов

В Москве неизвестные похитили со склада Музея космонавтики барокамеру для тренировки космонавтов перед полетами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу музея.

Барокамера пропала со склада музея в районе Строгино в прошлую пятницу. «Камера находилась на реставрации, и шел процесс атрибуции — что это за камера, кто в ней тренировался, поэтому с точностью сказать о деталях сейчас не представляется возможным», — сообщила она.

Специалисты должны были выяснить, являлась ли эта барокамера той самой, в которой тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космонавты из первого отряда. После завершения атрибуции и реставрации барокамеру планировалось передать в Музей космонавтики.

По словам источника агентства в ГУ МВД по Москве, по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК России (кража). Материальный ущерб предварительно оценили в 300 тысяч рублей.

Сурдобарокамера представляет собой камеру со звуконепроницаемыми стенами. Ее используют для подготовки космонавтов к первым полетам в космос, проверяя реакцию человека на изменения барометрического давления в условиях отсутствия посторонних звуковых и световых раздражителей.