Адвокат: СК возобновил проверку отравления Кара-Мурзы-младшего на фоне «дела Скрипалей»

Следственный комитет (СК) России опросил заместителя председателя движения «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзу-младшего, находящегося в США, которого ранее дважды отравили неизвестным токсическим веществом. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Вадим Прохоров.

Адвокат считает, что интерес к делу Кара-Мурзы связан с активизацией международного внимания к отравлению в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Разговор со следователем проходил по видеосвязи по скайпу. «Честно говоря, я с этим столкнулся впервые — чтобы на доследственной проверке провели опрос по видеосвязи. Мне такие прецеденты неизвестны вообще, — рассказал Прохоров. Это свидетельствует о том, что было дано категорическое указание как-то активизировать действия по данному делу».

В ходе допроса, по словам Прохорова, Кара-Мурза четко и недвусмысленно заявил, что считает себя отравленным за политическую и общественную деятельность, в частности за активное участие в продвижении «акта Сергея Магнитского. «Это именно тот самый акт, который беспокоит коррумпированные и нарушающие права российские власти, который затрагивает их личные интересы», — отметил адвокат.

По его словам, у «акта Магнитского» было три лоббиста: финансит Билл Браудер, заочно приговоренный в России к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, убитый в Москве три года назад Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза-младший, которого дважды пытались отравить.

В разговоре со следователем Кара-Мурза подчеркнул, что вещество, которым он был отравлен, невозможно купить в аптеке и в магазине, и что к отравлению причастны российские спецслужбы. На вопрос, почему экспертиза не установила отравляющее вещество, Прохоров заявил, что это вопрос к следствию: «Я не могу сказать, проводилась или не проводилась экспертиза. В клинике какие-то образцы после обоих отравлений оставались. Следствие этим несильно интересовалось, поэтому эффективность расследования низкая».

Напомним, в первый раз Владимира Кара-Мурзу-младшего отравили в мае 2015 года. Тогда врачи ввели его в состояние медикаментозного сна, поставив диагноз — острая почечная недостаточность. В феврале 2017 году накануне отъезда в США его отравили во второй раз. Медики поставили диагноз «токсическое действие неустановленного вещества». После адвокаты подали в СК заявление о возбуждении дела о покушении на убийство, не доведенное до конца по независящим от организаторов причинам. Впоследствии оба отравления объединили в одно дело.