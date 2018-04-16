Дуров: от блокировки Telegram в России пострадают 15 млн пользователей

От блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн россиян, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте».

«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — пишет он. При этом Дуров отмечает, что ситуация с террористической угрозой не изменится в России, поскольку экстремисты будут пользоваться другими мессенджерами, либо использовать Telegram через VPN.

Кроме того, пользователи перейдут на такие площадки, как WhatsApp и Facebook, которые контролируются США, в связи с чем в России может снизиться национальная безопасность.

Дуров напомнил, что решение о блокировке Telegram является антиконституционным и что он продолжит «отстаивать право на тайну переписки россиян».

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Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram на территории России после решения Таганского районного суда Москвы, который постановил, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для шифрования переписки пользователей. В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции.

Доступ будет ограничен к интернет-версии, веб-клиенту и приложению Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров также пообещал, что будут приниматься меры в отношении инструментов для обхода блокировки мессенджера.