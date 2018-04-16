В центре Еревана начались столкновения с полицией. Митингующие выступают против выдвижения экс-президента на пост премьера

В центре Еревана начались стычки полиции с митингующими, выступающими против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении, передает Интерфакс.

По словам очевидцев, полиция применила слезоточивый газ, а на улицах слышны хлопки. Полиция заблокировала подходы к зданию парламента, чтобы оппозиционеры, которые еще утром в понедельник начали блокировать движение и разбили палатки в центре города, не смогла пройти к госучреждению.

Выйти горожан на улицы призывал руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. «Дорога на пути к моей работе закрыта. Вы мне дали это место работы. Я вас призываю вместе отправиться на место моей работы. Помните, что полицейские — наши братья. У нас в руках нет камней, нет оружия. Мы идем с миром», — заявил Пашинян на митинге.

Накануне кандидатура Саргсяна на пост премьера была официально представлена депутатам парламента.

Весной в Армении сменилась форма правления — от президентской республики к парламентской, а Серж Саргсян, который руководил страной с 2008 года, будет назначен на пост премьер-министра Армении.