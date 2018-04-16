Суд отменил арест организатору акций против свалки «Ядрово» после его выхода из-под стражи

Московский областной суд отменил арест организатору акций против свалки «Ядрово» в Волоколамске Артему Любимову, которого арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции, сообщил в твиттере юрист Денис Кунаев, представляющий интересы Любимова.

Из-под стражи активист вышел 15 апреля.

Результативная часть решения по жалобе на постановление Истринского городского суда в отношении Артема Любимова. pic.twitter.com/qvD6OghDMV — Denis Kunaev (@d_kunaev) April 16, 2018

В документе сказано, что арест Любимова отменен в связи с недоказанностью его вины в совершении правонарушения. Производство по делу прекращено.

Активиста Артема Любимова задержали 31 марта на пути из Волоколамска в Москву. Полицейские осмотрели его машину и доставили в Истринский отдел полиции. Протокол составили из-за отказа активиста предъявить полицейским паспорт, а также за то, что он якобы «размахивал руками» и отказывался проехать в отделение. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Напомним, в последние месяцы в Волоколамске проходят акции протеста против мусорного полигона «Ядрово». Местные жители требуют закрыть свалку из-за вредных выбросов. Акции против незаконных мусорных полигонов проходят в нескольких городах Подмосковья.