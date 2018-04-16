Бывшему главбуху «Седьмой студии» Масляевой продлили домашний арест. Фото

Нина Масляева в Басманном суде 14 апреля. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 23 мая бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой. Ранее женщина признала вину в хищении бюджетных средств и дала показания против остальных фигурантов дела. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство. Как ожидается, судебный процесс над ней пройдет в особом порядке — без исследования доказательств и в короткие сроки.

На сегодняшний момент Нине Масляевой предъявлено обвинение в окончательной редакции и она начала знакомиться с материалами дела, заявил на заседании следователь.

Сама Масляева и ее защитник против продления меры пресечения в виде домашнего ареста традиционно не возражали.

«На ваше усмотрение», — сказала обвиняемая.

В среду, 18 апреля, тот же Басманный суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Обвиняемые и их адвокаты на данный момент также знакомятся с материалами расследования СК. Всего в деле 258 томов.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о повышении следователя по делу «Седьмой студии» Александра Лаврова. Теперь он займет должность старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России.