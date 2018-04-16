Бывшему главбуху «Седьмой студии» Масляевой продлили домашний арест. Фото
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Басманный суд Москвы продлил домашний арест до 23 мая бывшему главбуху «Седьмой студии» Нине Масляевой. Ранее женщина признала вину в хищении бюджетных средств и дала показания против остальных фигурантов дела. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное производство. Как ожидается, судебный процесс над ней пройдет в особом порядке — без исследования доказательств и в короткие сроки.
На сегодняшний момент Нине Масляевой предъявлено обвинение в окончательной редакции и она начала знакомиться с материалами дела, заявил на заседании следователь.
Сама Масляева и ее защитник против продления меры пресечения в виде домашнего ареста традиционно не возражали.
«На ваше усмотрение», — сказала обвиняемая.
В среду, 18 апреля, тот же Басманный суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения другим фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Обвиняемые и их адвокаты на данный момент также знакомятся с материалами расследования СК. Всего в деле 258 томов.
Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о повышении следователя по делу «Седьмой студии» Александра Лаврова. Теперь он займет должность старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета России.