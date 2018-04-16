Китайская соцсеть Sina Weibo разблокировала гей-контент после протестов ЛГБТ-сообщества

Одна из крупнейших социальных сетей в Китае Sina Weibo, являющаяся гибридом между твиттером и фейсбуком, отменила собственное решение о блокировке контента о гомосексуальности после протестов представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает Reuters.

Пользователи с нетрадиционной сексуальной ориентацией начали онлайн-кампанию протеста под хештегом «Я гей». Он был использован более 300 млн раз до того момента, пока 14 апреля его не заблокировали. Многие выкладывали фотографии со своими партнерами и друзьями-геями, чтобы проверить работу блокировки.

Глава ЛГБТ-центра Пекина Сяо Ти назвала причиной массовой протестной реакции то, что Sina Weibo приравняла гей-контент к порнографии. После протестов руководство соцести приняло решение разблокировать материалы с гей-контентом.

Sina Weibo начала «кампанию по очистке» соцести от гей-контента 13 апреля. В соцести пояснили, что в течение трех месяцев она будет удалять изображения, видео и сообщения, связанные с порнографией, насилием и гомосексуальностью. Решение было обосновано соблюдением требований нового закона об ужесточении контроля за информацией в интернете. При этом правительство Китая не ведет активную борьбу с ЛГБТ-сообществом, придерживаясь нейтральной позиции.