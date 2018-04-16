Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, ранее приговоренной к двум годам колонии за смерть пациента, сообщает РИА Новости.

«Приговор отменить, дело направить прокурору для устранения недостатков», — огласил приговор судья.

Защита, настаивавшая на оправдании Мисюриной, и прокуратура, которая попросила вернуть дело в надзорное ведомство, обжаловали приговор.

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Напомним, в январе 2018 года врача Елену Мисюрину признали виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть). По версии следствия, во время биопсии костного мозга она «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры и повредила кровеносные сосуды пациента, после чего он скончался. Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима.

Дело Мисюриной вызвало широкий общественный резонанс. В январе более 70 тысяч человек подписали петицию в защиту врача с требованием пересмотра дела. В феврале Мисюрину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.