В Госдуму поступил законопроект о распределении студентов-бюджетников в госучреждения

В Государственную думу внесли законопроект об обязательном распределении выпускников высших учебных заведений, обучавшихся на бюджетной основе, на работу в государственные учреждения. Инициатором выступил депутат «Единой России» Сергей Вострецов.

Согласно документу, выпускник бакалавриата должен будет проработать по своей специальности в госкомпании не менее четырех лет, по программе специалитета — не менее пяти лет, магистратуры — не менее шести лет.

Гражданин, который откажется отработать по полученному образованию, будет обязан полностью возместить расходы, затраченные на его обучение и социальную поддержку.

В пояснительной записке отмечается, что большинство выпускников после окончания вуза не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта работы. Среди других причин — несоответствие зарплаты ожиданиям выпускников и отсутствие подходящих рабочих мест.

«Также существует проблема с прохождением практики студентами. Они ее проходят, где возможно эту практику пройти, но только не там, куда пойдут работать, и не по своей специальности, которую изучают. Главное — документы о прохождении практики», — говорится в записке.

Кроме того, существует проблема для выпускниц вузов, которые не могут получить работу из-за того, что работодатель не хочет нести расходы в случае ухода сотрудниц в декрет. Трудности возникают и у молодых людей, которые уходят после учебы в армию: «За период службы выпускники теряют квалификацию по полученной профессии, и даже уже имеющееся место работы».