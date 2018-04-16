У здания ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram. Фото
есть продолжение!
Роскомнадзор, ссылаясь на решение Таганского суда, заблокировал почти 2 миллиона IP-адресов из-за Telegram. В том числе сотни тысяч IP Amazon и Google!
В Москве на акции против блокировки мессенджера Telegram задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео.
Участники акции запускали бумажные самолетики у входа в здание ФСБ на Лубянке.
Читайте также
Блокировка Telegram в России. Реакция
Днем в понедельник Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.
В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.