Новая газета

У здания ФСБ задержали участников акции против блокировки Telegram. Фото

Общество

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есть продолжение!

Роскомнадзор, ссылаясь на решение Таганского суда, заблокировал почти 2 миллиона IP-адресов из-за Telegram. В том числе сотни тысяч IP Amazon и Google!

Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

В Москве на акции против блокировки мессенджера Telegram задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео.

Участники акции запускали бумажные самолетики у входа в здание ФСБ на Лубянке.

Фото: Светлана Виданова — специально для «Новой»

Днем в понедельник Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

Теги:
телеграм, задержания, москва
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