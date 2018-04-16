«Ъ»: пожар в «Зимней вишне» произошел из-за замыкания после протечки крыши

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания, которое случилось из-за протечки крыши здания. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили, что замыкание проводки на четвертом этаже, возникло из-за таяния снега на нечищеной крыше.

Первой загорелась пластиковая люстра, а ее детали упали в бассейн с поролоновыми кубиками. «Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт», — пишет «Ъ».

Собеседники издания добавили, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».