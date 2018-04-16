Правозащитники начнут кампанию в поддержку Титиева с участием знаменитостей во время ЧМ-2018

Российские и международные неправительственные организации намерены провести кампанию в поддержку главы чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева во время Чемпионата мира по футболу. Они попробуют привлечь к акции голливудских актеров, певцов и звезд футбола.

Один из членов чеченской организации рассказал «Кавказ.Реалии», что при обсуждении назывались имена футболиста Криштиану Роналду и американской певицы Мадонны, однако он не знает, есть ли с ними договоренности. Собеседник издания отметил, что многие чеченские организации отказались от участия в кампании из-за угрозы жизни семьям и родственникам.

Программный директор по России Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказала, что на данном этапе не готова комментировать эту информацию.

«Сейчас как никогда важно привлечь внимание российского общества и ключевых международных игроков к ситуации с Титиевым и в целом с «Мемориалом», ведущей в России правозащитной организацией, которую таким безобразным образом чеченские власти пытаются выдавить из региона», — подчеркнула она.

Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в свою очередь заявил, что кампания является частью «агрессивной политики» США и их союзников против России, однако это не скажется на имидже Чечни.

Напомним, главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева задержали 9 января. Его обвинили в хранении марихуаны. Спустя несколько дней решением Шалинского районного суда он был арестован. Согласно показаниям самого Титиева, пакет с наркотиком ему подбросили в машину сотрудники ДПС, задержавшие его. В Курчалоевском РОВД, куда был доставлен Титиев, от него требовали признательных показаний, однако он отказался их давать.

После ареста Титиева неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Кроме того, стали поступать угрозы убийства в отделение в Махачкале. В марте неизвестные жестоко избили главу дагестанского центра Сиражутдина Дациева.