Украинец Павел Гриб пожаловался на условия содержания в СИЗО

Заключенному украинцу Павлу Грибу, пребывающему в краснодарском СИЗО-5 в связи с подозрениями в терроризме, не доставляют почту и не оказывают должную медицинскую помощь, несмотря на врожденное заболевание печени. Об этом «Новой газете» рассказала адвокат Гриба Марина Дубровина.

По словам Дубровиной, сотрудники СИЗО-5 не фиксируют его жалобы. Во всех документах нет никаких сведений о его проблемах со здоровьем, хотя Гриб регулярно жалуется на плохое самочувствие.

«Они делают вид, что оказывают помощь, хотя на самом деле помощи никакой нет. Я не могу заставить их это фиксировать», — пояснила адвокат. Она неоднократно говорила на судебных заседаниях об отсутствии медицинской помощи Грибу, но никакой ответной реакции не было. На деньги, которые ему дают консулы, Гриб сам покупает лекарства, которые помогают поддерживать состояние здоровья.

По словам Дубровиной, в колонии говорят, что ухудшение здоровья Гриба происходит из-за несоблюдения диеты, однако сотрудники СИЗО запретили передавать ему еду: молочные продукты, рыбу и другие рекомендованные продукты. Из-за этого, по словам Дубровиной, ее подзащитный вынужден жить впроголодь: тюремную пищу ему есть нельзя. «К тому же, это молодой растущий организм. Он очень сильно похудел за это время», — добавила адвокат.

Помимо отсутствия медицинской помощи в СИЗО, Грибу не доставляют почту. Он ни разу не получал никаких писем и газет, хотя по просьбе родителей Гриба, «Новая газета» отправляла ему печатные номера газеты почтой. «Сколько мы с ним встречались, я ни разу не слышала, чтобы он сказал: «Я получил газету и почитал её», — пояснила Дубровина.

В краснодарском СИЗО-5 отказались отвечать на вопросы о том, почему Павлу Грибу не оказывают медицинскую помощь и не доставляют почту.

Напомним, в конце августа 2017 года 19-летний Павел Гриб отправился в Гомель (Беларусь) на свидание с девушкой из Адлера, в которую был влюблён. С 11-классницей из Адлера Татьяной он познакомился в социальной сети «ВКонтакте» в январе 2017 года. Они много общались, обсуждали ситуацию на Украине, Павел присылал Тане ссылки на блоги и аккаунты с фотографиями сепаратистов и российских солдат в Донбассе. Краснодарские чекисты, изучив переписку молодых людей, решили выманить Гриба на встречу с девушкой. Татьяну , по её словам, они заверили, что не собираются никого арестовывать, а хотят лишь понять, кто такой Павел, какие у него планы и реальный ли он человек. (В скайпе он переписывался под ником, а «ВКонтакте» у него был псевдоним Роман Шухевич.) Позже Татьяна рассказывала «Новой», что ей предложили сделку. Ей нужно было приехать к Павлу на личную встречу, задать ему вопросы о планах на будущее, а в качестве ответной услуги ей обещали выдать загранпаспорт, с которым она сможет выехать из России. Татьяна планировала переехать жить к Павлу на Украину.

Через полчаса после встречи молодых людей в Гомеле несколько человек в штатском погрузили Гриба в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Он нашёлся спустя две недели в Краснодарском СИЗО-5. Как выяснилось, Гриба арестовали в связи с подозрениями в терроризме (ч. 1 ст. 205 УК РФ — теракты или угроза их совершения). Ранее он был заочно объявлен в розыск и заочно же арестован.

В данный момент дело Павла Гриба находится на стадии предварительного следствия, все это время молодой человек пребывает в СИЗО.

Мария Ефимова