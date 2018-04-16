ФИФА начала расследование о расистских выкриках на матче Россия-Франция

ФИФА начала расследование в связи с тем, что во время товарищеского матча Россия-Франция в Санкт-Петербурге в адрес некоторых игроков прозвучали расистские выкрики. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на офицера Российского футбольного союза (РФС) Алексея Смертина.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование», – заявил Смертин.

По словам Смертина, в МВД отправили запрос с просьбой найти болельщиков, выкрики которых сочли расистскими.

«Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», — подчеркнул Смертин.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что в адрес футболистов Поля Погба и Усмана Дембеле во время товарищеского матча прозвучали расистские выкрики. Как пишет «Чемпионат», отчетливые оскорбления прозвучали на 73-й минуте матча, когда Погба коснулся мяча.

Напомним, что сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3. Автором одного из голов был Поль Погба.