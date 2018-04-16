Роскомнадзор заблокировал почти 2 миллиона IP-адресов из-за Telegram. В том числе IP Amazon и Google. Обновлено

Роскомнадзор заблокировал почти 800 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, а также 1 048 574 IP-адресов Google. Об этом сообщает в своем телеграм-канале IT-консультант Владислав Здольников.

Он добавил, что многие ресурсы могут перестать быть доступны, потому что «точно используют какие-то из этих адресов».

Глава Роскомнадзора подтвердил блокировку IP-адресов Amazon из-за Telegram.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — сказал он.

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Ранее Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.

Роскомнадзор массово добавлял в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Amazon в связи с блокировкой «интернет-рации» Zello. В начале апреля 2018 года Amazon попросил Zello не использовать инфраструктуру компании для обхода блокировок. После этого Zello перешел на серверы Google, так как в реестр стали массово добавляться адреса этой компании.