Суд оставил в СИЗО владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова

Судья Московского городского суда Юлия Манеркина оставила под арестом владельца группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей, передает Интерфакс.

«Постановление Тверского суда Москвы от 31 марта, которым в отношении подозреваемого Магомедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Таким образом, бизнесмен останется под арестом до 30 мая. Суд отказался удовлетворить ходатайство его адвокатов об изменении ему меры пресечения не домашний арест.

Защита бизнесмена просила отправить его под домашний арест и настаивала, что аргументы обвинения полностью необоснованны. По мнению адвокатов, ссылка на статью 210 УК (создание преступного сообщества) была необходима для того, чтобы не применять в отношении Магомедова положения УПК о деяниях в сфере предпринимательской деятельности.

В конце марта арестовали Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова. Магомедовых подозревают в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК) и в мошенничестве в особо крупном размере, а также в растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Максидов подозревается в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК) и в мошенничестве. По версии следствия, братья похитили 2,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Все фигуранты дела отказались признать вину. Зиявудин Магомедов просил суд отпустить его под залог в 2,5 млрд рублей.