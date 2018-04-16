«Коммерсант» сообщил о предстоящей замене посла России в Сирии

Россия сменит посла в Сирии, вместо Александра Кинщака назначат нынешнего посла в ОАЭ Александра Ефимова, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, Кинщак «возглавит департамент Ближнего Востока и Северной Африки вместо Сергея Вершинина, который 27 марта 2018 года был назначен заместителем министра иностранных дел».

Газета напоминает, что Ефимов был назначен послом в ОАЭ 16 апреля 2013 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе с 1980 года. В 2004–2008 годах — советник-посланник посольства России в Иордании. В 2008–2013 годах — начальник отдела, замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Александр Кинщак на дипломатической службе с 1988 года. Был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 года.