WP: Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых санкций против России, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

Собеседники WP в администрации заявили, что «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод».

Ранее о намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничения введут «за поддержку» сирийского президента Башара Асада, которого США обвиняют в применении химического оружия.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также говорила, что санкции примут в ближайшее время.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. В санкционный «список олигархов» попали Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Олег Дерипаска.