Роскомнадзор начал предупреждать прокси-серверы о блокировках

Роскомнадзор рассылает владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках. Об этом в телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Роскомнадзор рассылает уведомления о предстоящих блокировках владельцам прокси-серверов. Причем основания использует - призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры», – сообщил он.

Об блокировке одной из VPN-нод под предлогом экстремизма рассказал IT-консультант Владислав Здольников.

Ранее Роскомнадзор заблокировал почти 800 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, а также 1 048 574 IP-адресов Google из-за Telegram.

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Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.