СМИ сообщили о ракетном ударе ВВС Израиля по сирийским базам Шайтар и Думейр

Военно-воздушные силы Израиля обстреляли сирийскую авиабазу Шайрат в провинции Хомс, пишет «Аль-Масдар». Отмечается, что сирийские системы ПРО сбили девять ракет.

Источник в сирийской армии предполагает, что настоящей целью обстрела была другая авиабаза в Хомсе – T-4.

При этом российский источник утверждает, что ночной атаки на аэродром Шайрат не было, он работал в плановом режиме, сообщает Интерфакс.

Кроме того, как пишет «Аль-Масдар» сирийские ПРО сбили три израильские ракеты, направленные на базу Думейр недалеко от Дамаска. Там, предположительно, находятся российские военные. Командование пока не дало комментарий по поводу этой атаки.

Источник в Пентагоне сообщила РИА Новости о том, что США не причастны к военным действиям в районе Хомса.

Ранее 9 апреля ракетному авиаудару подверглась авиабаза Т-4. Сирийская ПРО сбила восемь ракет, которые также, как пишут СМИ, принадлежали ВВС Израиля. Сообщалось, что есть погибшие и раненые, однако их число не уточнялось.