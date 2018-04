NYT и WP получили премию Пулитцера за материалы о «российском вмешательстве» в выборы США

The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации «Лучший материал на внутриполитическую тему» за освещение предполагаемого российского вмешательство в президентские выборы США, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя оргкомитета Дану Канеди.

По ее словам, эти материалы «расширили понимание вмешательства России в выборы 2016 года». При это Канеди отметила, что публикации были непредвзятыми, поскольку в них приводились официальные ответы российских чиновников.

The New York times и The New Yorker стали также лауреатами премии «За службу обществу» за материалы о расследовании сексуальных домогательств со стороны влиятельных голливудских продюсеров.

Кроме того, Пулитцеровскую премию получило Reuters в номинации «За лучший фоторепортаж», рассказывающий о «насилии в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме». Вторая премия присуждена агентству за освещение убийств в ходе войны с наркоманией на Филиппинах.

Калифорнийская газета The Press Democrat получила премию за материалы о лесных пожарах в окрестностях города Санта-Роза.

Пулитцеровскую премию за «Лучшее художественное произведение» получил роман «Все меньше» Эндрю Грира о любви в старости. В номинации «Книга по истории США» признана лучшей работа Джека Дэвиса «Мексиканский залив: история американского моря» о важности сохранения биоразнообразия морских бассейнов. В области документальной прозы отмечена работа историка Джеймаса Формэна «Отправляя за решетку соотечественников: преступление и наказание в отношении темнокожих американцев».

Пулитцеровская премия — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее вручают с 1917 года.