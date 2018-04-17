Спецслужбы США и Великобритании обвинили Россию в кибершпионаже

Департамент внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасноти Великобритании обвинили российское правительство в кибератаках на государственные и частные организации с целью «политического и экономического шпионажа», пишет AP.

Обе страны уверены в «высокой вероятности» кибервмешательства, спонсируемого Россией. Оно связано с установкой вредоносного ПО на интернет-маршрутизаторах и оборудовании при проведении операций.

«Нынешнее состояние сетевых устройств США в сочетании с кампанией правительства России по эксплуатации этих устройств угрожает безопасности и экономическому благополучию Соединенных Штатов», — говорится в совместном заявлении спецслужб.

Ранее Австралия обвинила в кибератаках «кремлевских хакеров», направленные на свои компании. Министр кибербезопасности Агнус Тейлор заявил о 400 нападениях за 2017 год.

В посольстве России в Великобритании назвали обвинения в кибератаках «опрометчивой, провокационной и необоснованной политикой» Лондона. «Мы разочарованы тем фактом, что столь серьезные заявления делаются публично без предъявления каких-либо доказательств и без каких-либо попыток со стороны Великобритании прояснить ситуацию в первую очередь с Россией», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы посольства.

Ранее в марте администрация президента США Дональда Трампа обвинила Россию в совершении кибератак на американские и европейские атомные электростанции, системы водоснабжения и электросистемы. В заявлении отмечалось, что хакерам удалось получить доступ к компьютерному оборудованию, однако они не пытались остановить работу систем.