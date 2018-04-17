Суд арестовал фигуранта дела «приморских партизан» Вадима Ковтуна

Суд арестовал последнего оставшегося на свободе фигуранта по делу «приморских партизан» Вадима Ковтуна.

«Суд постановил изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну на заключение под стражу на три месяца», – передает ТАСС. Ранее Ковтун находился под подпиской о невыезде. Мера пресечения была изменена по ходатайству обвинения.

Ранее присяжные признали виновными пятерых «приморских партизан» Александра Ковтуна, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, Алексея Никитина и Вадима Ковтуна в убийстве четырех человек. При этом суд посчитал их заслуживающими снисхождения.

Напомним, под «приморскими партизанами» понимают членов группы, которая с февраля по июнь 2010 года нападали на полицейских и других жителей в Приморском крае. Тогда два члена группы покончили с собой, а остальных приговорили к срокам от 22 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Позже приговор был изменен.

По версии следствия, в 2009 году (еще до получивших широкий резонанс убийств и ранений полицейских) члены банды лишили жизни четырех человек, охранявших посевы конопли, и похитили у них наркотики.

Двое фигурантов дела — Вадим Ковтун и Алексей Никитин, задержанные в то время, когда другие четверо «партизан» уже сидели, а еще двоих не было в живых, — обвинялись только в этом преступлении. Летом 2016 года коллегия присяжных оправдала их, однако прокуратура обжаловала это решение, а Верховный суд направил дело на пересмотр.