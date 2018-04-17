Полиция Еревана задержала около 30 митингующих против выдвижения экс-президента на пост премьера

Полиция Еревана задержала около 30 участников протеста против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении.

«По нашим данным, в полицию увезли около 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы», – приводит Интерфакс слова депутата парламента Никола Пашиняна.

Сообщается, что протестующие доставлены в полицию за совершение административных правонарушений.

Весной в Армении сменилась форма правления — от президентской республики к парламентской, а Серж Саргсян, который руководил страной с 2008 года, будет назначен на пост премьер-министра Армении.

В связи с этим в центре Еревана начались стычки полиции с митингующими. Демонстранты заблокировали центр города, разбив палатки. Площадь, где расположено здание парламента, перекрыта усиленными нарядами полиции, чтобы оппозиционеры не смогли пройти к госучреждению.