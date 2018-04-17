Россотрудничество предложило студентам вернуться в Россию из «недружественных» стран

Россотрудничество предложило студентам, обучающимся в «недружественных» странах, вернуться в Россию. Для этого ведомство запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или пора домой!», узнал «Коммерсант».

Создатели проекта считают, что студенты испытывают давление и хотят вернуться на родину «по политическим причинам». «Остро стоит вопрос о безопасности наших молодых ребят, которые учатся за рубежом. Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране», — рассказали на презентации проекта.

По словам представителя Россотрудничества Ольги Евко, проект направлен на возвращение в первую очередь из Великобритании, к чему отсылают слова «higly likely» (рус. «весьма вероятно» – ред.) в названии, которые британские власти использовали, говоря о предполагаемом участии России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Взамен обучения за рубежом создатели проекта предложили студентам перевестись в МГИМО – вуз готов в экстренном порядке принять сотни новых студентов.

Выпускникам иностранных университетов также помогут с трудоустройством. Участник проект Олег Мансуров считает, что они «уже меняли место проживания, а значит, будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток». Отмечается, что уровень зарплаты будет по ряду направлений выше, чем в Европе.

При этом, пишет «Коммерсант», неизвестно, каким образом в Россотрудничестве оценили желание российских студентов вернуться в Россию. Некоторые из них сообщили изданию, что не чувствуют давления со стороны администрации британских вузов и местных студентов. «Никакого прессинга не вижу, люди вокруг ведут себя адекватно и про "Новичок" не шутят», — приводит издание слова одного из студентов Лондона.

Отношения между Россией и Великобританией обострились после того, как 4 марта в Солсбери были отравлены бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти считают, что их отравили неврно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. В свою очередь российская соторона отрицает причастность к этому инциденту, ссылаясь на то, что Британия не может предоставить доказательства.