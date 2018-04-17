Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из магазинов приложений

Роскомнадзор обратился к Apple и Google с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу.

Ведомство также рассылало владельцам прокси-серверов уведомления о предстоящих блокировках. «Причем основания использует - призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность. Таким образом натягивает на рамочное решение Генпрокуратуры», – сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В пресс-службе ведомства заверяют, что будут блокировать доступ к ресурсам, которые способствуют продолжению работы мессенджера Telegram в России.

В черный список внесли больше 800 тысяч IP-адресов, принадлежащих компании Amazon, а также 1 048 574 IP-адресов Google, которые могли использоваться для обхода блокировок.

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Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля. С иском о блокировке мессенджера в суд обращался Роскомнадзор: ведомство утверждало, что мессенджер не выполняет российские законы, отказываясь предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

В Telegram называли требование ФСБ неисполнимым и противоречащим конституции. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, от блокировки Telegram в России пострадают около 15 млн пользователей.