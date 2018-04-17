РБК: в России готовят план на случай введения максимально жестких санкций

Правительство России и администрация президента начали подготовку плана на случай введения максимально жестких санкционных мер со стороны США. Об этом РБК сообщили федеральные чиновники.

«Готовиться к худшему и продумывать действия в случае реализации самого негативного сценария российские власти начали еще до публикации в январе “кремлевского доклада”», — говорится в сообщении.

Среди жестких мер рассматриваются такие, как отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, санкции в отношении российского госдолга, Сбербанка и ВТБ.

По словам собеседников РБК, среди «спасительных» мер разрабатывается, например, возможность проведение внешних расчетов через агентов, так называемые бридж-компании (компании-посредники).

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение отложить введение новых санкций против России. Он объяснил, что намерен притормозить введение новых ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

О намерении ввести ограничения уже 16 апреля заявляла постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничения введут «за поддержку» сирийского президента Башара Асада, которого США обвиняют в применении химического оружия.

Напомним, Минфин США ввел санкции против семи российских олигархов, 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц. Их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

В санкционный «список олигархов» попали Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Олег Дерипаска.